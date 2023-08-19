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Волков Александр Яковлевич

Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Яков Тимофеев

Мать: Любовь Антоновна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Волков Иван Александрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Волков Яков Александрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Волков Федор Александрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1862

Сын: Волков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Феодосья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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