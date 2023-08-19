Волков Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Яков Тимофеев
Мать: Любовь Антоновна
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Волков Иван Александрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.10.1854
Сын: Волков Яков Александрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Волков Федор Александрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.10.1862
Сын: Волков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волкова Феодосья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно