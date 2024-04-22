Волкова Любовь Антоновна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Миронова Глафира Яковлевна
Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Волков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.06.1827
Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно