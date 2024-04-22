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Волкова Любовь Антоновна

Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Миронова Глафира Яковлевна

Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Волков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1827

Сын: Волков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Волков Эраст Яковлевич

Отец ребёнка: Волков Яков Тимофеевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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