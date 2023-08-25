Миронова (Волкова) Глафира Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Волкова) Глафира Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Яков Тимофеев

Мать: Любовь Антоновна

Бракосочетание
08.09.1842

Муж: Миронов Борис Кузьмич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1852

Дочь: Миронова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Миронов Борис Кузьмич

Красная Слободка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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