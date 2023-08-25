Миронова (Волкова) Глафира Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Яков Тимофеев
Мать: Любовь Антоновна
Бракосочетание
08.09.1842
Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1852
Дочь: Миронова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Миронов Борис Кузьмич
Красная Слободка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно