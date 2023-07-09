Волкова Феодосья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1852
Сын: Волков Иван Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1854
Сын: Волков Яков Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1857
Сын: Волков Федор Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1862
Сын: Волков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно