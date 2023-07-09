Волкова Феодосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Феодосья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Волков Иван Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1854

Сын: Волков Яков Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1857

Сын: Волков Федор Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1862

Сын: Волков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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