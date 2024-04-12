Волков Яков Александрович
Место рождения
Дата рождения20.10.1854
Дата смерти03.12.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1854
Бракосочетание
13.02.1881
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Соловьева Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1883
Дочь: Якунина Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Шапурова Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Волков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1893
Смерть
03.12.1919