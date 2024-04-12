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Волков Яков Александрович

Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.10.1854

Дата смерти

03.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1854

Отец: Волков Александр Яковлевич

Мать: Волкова Феодосья Тимофеевна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.02.1881

Жена: Волкова Екатерина Александровна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Соловьева Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
22.09.1883

Дочь: Якунина Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шапурова Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Волков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Александровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Волков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.12.1919
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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