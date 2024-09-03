Ушакова (Федорова) Февронья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Место рождения

д.Малюгино Ашлыкской волости

Дата рождения

24.06.1900

Дата смерти

27.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1900

Отец: Федоров Роман Иванов

Мать: Федорова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матаев Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Смирнова (Ушакова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1934

Дочь: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1936

Сын: Матаев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Матаев Иван Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1942

Сын: Матаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Матаев Иван Степанович

Смерть
27.08.1980

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