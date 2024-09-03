Ушакова (Федорова) Февронья Романовна
Место рожденияд.Малюгино Ашлыкской волости
Дата рождения24.06.1900
Дата смерти27.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1900
Отец: Федоров Роман Иванов
Мать: Федорова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ушаков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Смирнова (Ушакова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1934
Дочь: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1936
Отец ребёнка: Матаев Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1942
Отец ребёнка: Матаев Иван Степанович
Смерть
27.08.1980