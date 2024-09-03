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Ушаков Иван Иванович

Место рождения

д.Ушаково Ашлыцой волости

Дата рождения

23.06.1895

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1895

Отец: Ушаков Иван Васильевич

Мать: Ушакова (Ишимцева) Мариамна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1925

Дочь: Смирнова (Ушакова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Рождение ребёнка
20.06.1934

Дочь: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Смерть
1935

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