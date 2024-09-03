Ушаков Иван Иванович
Место рожденияд.Ушаково Ашлыцой волости
Дата рождения23.06.1895
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1925
Дочь: Смирнова (Ушакова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна
Рождение ребёнка
20.06.1934
Дочь: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна
Смерть
1935