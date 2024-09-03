Ушакова (Ишимцева) Мариамна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Ишимцев Григорий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1895
Сын: Ушаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1899
Дочь: Сарманова (Ушакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно