Ушакова (Ишимцева) Мариамна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Ишимцева) Мариамна Григорьева

Ушакова (Ишимцева) Мариамна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ишимцев Григорий Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Ушаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Сарманова (Ушакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.