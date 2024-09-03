Федорова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Роман Иванов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пузырева (Федорова) Анфиса Романовна
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1886
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Рождение ребёнка
08.08.1889
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Рождение ребёнка
14.08.1898
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1900
Дочь: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна
Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов
Смерть
Неизвестно