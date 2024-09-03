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Федорова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Роман Иванов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878

Сын: Федоров Михаил Романов

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пузырева (Федорова) Анфиса Романовна

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Федоров Дмитрий Романов

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Федоров Емельян Романов

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Федоров Павел Романов

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Рождение ребёнка
24.06.1900

Дочь: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Отец ребёнка: Федоров Роман Иванов

Смерть
Неизвестно

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