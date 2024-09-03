Федоров Роман Иванов
Место рожденияд.Малюгино Ашлыкской волости
Дата рождения01.10.1846
Дата смерти29.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1868
Мать ребёнка: Федорова (Малюгина) Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пузырева (Федорова) Анфиса Романовна
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1886
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1889
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1898
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1900
Дочь: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна
Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна
Смерть
29.01.1906