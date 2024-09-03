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Федоров Роман Иванов

Место рождения

д.Малюгино Ашлыкской волости

Дата рождения

01.10.1846

Дата смерти

29.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846

Отец: Федоров-Овсянкин Иван Петров

Мать: Федорова-Овсянкина (Матаева) Иульяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Малюгина) Параскева Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1868

Сын: Федоров Разумник Романов

Мать ребёнка: Федорова (Малюгина) Параскева Дмитриева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Федоров Михаил Романов

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пузырева (Федорова) Анфиса Романовна

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Федоров Дмитрий Романов

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Федоров Емельян Романов

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Федоров Павел Романов

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1900

Дочь: Ушакова (Федорова) Февронья Романовна

Мать ребёнка: Федорова Марфа Ивановна

Смерть
29.01.1906

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