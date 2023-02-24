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Кузьма Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Родион Афанасьев

Мать: Настасья Филиппова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Кузмич

Мать ребёнка: Арина- Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Томкин Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Арина- Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Кузминична

Мать ребёнка: Арина- Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Кузминична

Мать ребёнка: Арина- Ивановна

Смерть
Неизвестно
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