Кузьма Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Родион Афанасьев
Мать: Настасья Филиппова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Кузмич
Мать ребёнка: Арина- Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Арина- Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Кузминична
Мать ребёнка: Арина- Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Кузминична
Мать ребёнка: Арина- Ивановна
Смерть
Неизвестно