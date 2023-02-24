Родион Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Филипп (Мирошка) (Томкин)
Мать: Анна Савельева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Матрена Родионова
Мать ребёнка: Настасья Филиппова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гордей Родионов
Мать ребёнка: Настасья Филиппова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Осип Родионов
Мать ребёнка: Настасья Филиппова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кузьма Родионов
Мать ребёнка: Настасья Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Родионова
Мать ребёнка: Настасья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Филиппова
Смерть
1818