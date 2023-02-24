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Родион Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Филипп (Мирошка) (Томкин)

Мать: Анна Савельева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Матрена Родионова

Мать ребёнка: Настасья Филиппова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Гордей Родионов

Мать ребёнка: Настасья Филиппова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Осип Родионов

Мать ребёнка: Настасья Филиппова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кузьма Родионов

Мать ребёнка: Настасья Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Родионова

Мать ребёнка: Настасья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Филиппова

Смерть
1818
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