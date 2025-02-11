(Из Наймана) Анна Савельева 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Наймана) Анна Савельева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1742

умерла Неизвестно

Дети
Родион Филиппов Афанасьев1759 г.р.
Никита Филиппов1763 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Родион Филиппов Афанасьев

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Рождение ребёнка
1763

Сын: Никита Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1765

Сын: Петр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Рождение ребёнка
1767

Дочь: В Давыдовку Устинья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Аксинья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Рождение ребёнка
1778

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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