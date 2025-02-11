(Из Наймана) Анна Савельева
женский, родилась 1742
умерла Неизвестно
Дети
Родион Филиппов Афанасьев1759 г.р.
Никита Филиппов1763 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Родион Филиппов Афанасьев
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Рождение ребёнка
1763
Сын: Никита Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Петр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: В Давыдовку Устинья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Аксинья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Мирошка) Елисеев (Томкин)
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно