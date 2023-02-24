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Петр Филиппов
Петр Филиппов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Филипп (Мирошка) (Томкин)
1745 г.р.
Мать
(Из Наймана) Анна Савельева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Филипп (Мирошка) (Томкин)
Мать:
Анна Савельева
Смерть
1784
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