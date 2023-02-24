Петр Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Филипп (Мирошка) (Томкин)

Мать: Анна Савельева

Смерть
1784
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