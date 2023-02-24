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Матрена Родионова
Матрена Родионова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Родион Афанасьев
1759 г.р.
Мать
(Из Собакиной) Настасья Филиппова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Родион Афанасьев
Мать:
Настасья Филиппова
Смерть
Неизвестно
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