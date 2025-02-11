Томкин / Рауткин Михаил Кузьмич
мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Ирина Иванова) Арина Ивановна / Ирина Иванова1792 г.р.
ОтецКузьма Родионов1794 г.р.
Дети
Иван Михайлович1839 г.р.
Пелагея Михайловна1845 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Маркелл Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Томкин / Рауткин Егор Михайлов
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лешина (Томкина) Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно