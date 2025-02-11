Томкин / Рауткин Михаил Кузьмич 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкин / Рауткин Михаил Кузьмич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Ирина Иванова) Арина Ивановна / Ирина Иванова1792 г.р.
Отец
Кузьма Родионов1794 г.р.
Дети
Иван Михайлович1839 г.р.
Пелагея Михайловна1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кузьма Родионов

Мать: (Ирина Иванова) Арина Ивановна / Ирина Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Маркелл Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Рождение ребёнка
1853

Сын: Томкин / Рауткин Егор Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лешина (Томкина) Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Томкин Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

29

Смерть
Неизвестно

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