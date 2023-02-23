Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Маркел Михайлович

Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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