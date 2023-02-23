Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Маркел Михайлович
Отец ребёнка: Томкин Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно