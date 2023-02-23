Арина- Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Кузмич
Отец ребёнка: Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Родионов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Кузминична
Отец ребёнка: Кузьма Родионов
Смерть
Неизвестно