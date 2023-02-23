Арина- Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина- Ивановна

Арина- Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Кузмич

Отец ребёнка: Кузьма Родионов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Томкин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Родионов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Родионов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Кузминична

Отец ребёнка: Кузьма Родионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close