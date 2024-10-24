Филипп Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1875
Отец: Прокофий Борисович
Мать: Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
10.10.1893
Жена: Ульяна Андреевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1895
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1896
Сын: Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.03.1898
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Смерть
Неизвестно