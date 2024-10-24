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Филипп Прокофьевич

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1875

Отец: Прокофий Борисович

Мать: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.10.1893

Жена: Ульяна Андреевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1896

Сын: Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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