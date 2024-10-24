Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Андреевна

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.10.1893

Муж: Филипп Прокофьевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1896

Сын: Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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