Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1893
Муж: Филипп Прокофьевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1895
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич
Рождение ребёнка
30.09.1896
Сын: Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич
Рождение ребёнка
14.03.1898
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Прокофьевич
Смерть
Неизвестно