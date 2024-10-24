Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1844
Отец: Дмитрий Ильич
Мать: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Бракосочетание
30.10.1860
Муж: Прокофий Борисович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Степан Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
07.10.1875
Сын: Филипп Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
28.08.1884
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Надежда Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Борисович
Смерть
Неизвестно