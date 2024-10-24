Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Дмитриевна

Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1844

Отец: Дмитрий Ильич

Мать: Евдокия Ильинична

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Бракосочетание
30.10.1860

Муж: Прокофий Борисович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степан Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1875

Сын: Филипп Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1884

Сын: Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Надежда Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Борисович

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.