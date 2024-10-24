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Прокофий Борисович

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
30.10.1860

Жена: Прасковья Дмитриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1875

Сын: Филипп Прокофьевич

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.08.1884

Сын: Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1888

Дочь: Надежда Прокофьевна

Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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