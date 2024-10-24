Прокофий Борисович
Место рождения
Дата рождения03.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
30.10.1860
Жена: Прасковья Дмитриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1875
Сын: Филипп Прокофьевич
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1884
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.09.1888
Дочь: Надежда Прокофьевна
Мать ребёнка: Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно