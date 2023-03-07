Павлов (Архипов) Пётр Архипович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти11.07.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
04.02.1917
В 180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Ранение
14.06.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Болен. 20.06.1917 поступил в 255 Городской лазарет, Архиерейская улица № 7
Призыв на военную службу
22.10.1943
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
104 зсп 1124 сп 334 сд 231 азсп
Ранение
31.07.1944
ЭГ 1311
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1951