Павлов (Архипов) Пётр Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов (Архипов) Пётр Архипович

Павлов (Архипов) Пётр Архипович

avatar

Место рождения

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

11.07.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Призыв на военную службу
04.02.1917
В 180 пех. з. полк Госархив Новгородской области Ф.228, оп.3, д.2
Ранение
14.06.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Болен. 20.06.1917 поступил в 255 Городской лазарет, Архиерейская улица № 7
Призыв на военную службу
22.10.1943
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
104 зсп 1124 сп 334 сд 231 азсп
Ранение
31.07.1944
ЭГ 1311
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Алексеевна

Смерть
11.07.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close