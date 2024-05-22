Павлова (Сысоева) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1899
Дата смерти07.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899
Отец: Сысоев Алексей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1928
Рождение ребёнка
28.10.1928
Дочь: Фомина (Архипова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Павлов (Архипов) Евгений Петрович
Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович
Рождение ребёнка
29.07.1937
Дочь: Плесовских (Павлова Архипова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович
Эвакуация
Около 1941
Смена фамилии
Около 1944
Архипова - Павлова
Рождение ребёнка
09.04.1944
Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович
Место жительства
До 1960
Смерть
07.05.1976