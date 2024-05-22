Павлова (Сысоева) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Сысоева) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.06.1899

Дата смерти

07.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1899

Отец: Сысоев Алексей

Мать: Конюхова Акулина Степановна

Сопки, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1928

Муж: Павлов (Архипов) Пётр Архипович

Рождение ребёнка
28.10.1928

Дочь: Фомина (Архипова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Павлов (Архипов) Евгений Петрович

Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.07.1937

Дочь: Плесовских (Павлова Архипова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Эвакуация
Около 1941
Большой Атмас, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смена фамилии
Около 1944
Архипова - Павлова
Рождение ребёнка
09.04.1944

Сын: Павлов Николай Петрович

Отец ребёнка: Павлов (Архипов) Пётр Архипович

Большой Атмас, Черлакский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 1960
Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.05.1976
Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

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