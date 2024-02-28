село Большой Атмас, село Большой Атмас, Черлакский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Большой Атмас

Черлакский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Омской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Омский уезд, Черлаковский станичный юрт
30Больше-Атмасский посел.Всех дворов: 159. 901Лошадей: 1030. Рогатого скота: 1916. Овец: 1801. Коз: 99.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Черлакский район
113769Большой Атмассело54°04'с.ш.74°56'в.д.N-43-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Черлакский муниципальный район, Большеатмасское сельское поселение
52658402101с Большой Атмассело
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