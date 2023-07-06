Архипова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАНО Ф. 228 Оп.3 Д. 2 Список лиц, родившихся в 1898 году и подлежащих призыву досрочно, 1916-1917 год
Рождение ребёнка
1895
Сын: Павлов Александр Архипович
Отец ребёнка: Архипов Архип
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Архипов Архип
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Архипов Архип
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Архипов Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Архип
Смерть
Неизвестно