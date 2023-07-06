Архипова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАНО Ф. 228 Оп.3 Д. 2 Список лиц, родившихся в 1898 году и подлежащих призыву досрочно, 1916-1917 год
Рождение ребёнка
1895

Сын: Павлов Александр Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Павлов Пётр Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Архипов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Архипов Архип

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Павлов Николай Архипович

Отец ребёнка: Архипов Архип

Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Архип

Смерть
Неизвестно