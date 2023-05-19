Некрасова (Посохина) Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Посохина) Наталья Никитина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.08.1787

Дата смерти

08.09.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1787

Отец: Посохин Никита Алексеевич

Мать: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1804

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1813

Дочь: Посохина Хиония Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1815

Дочь: Праскева Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1816

Сын: Некрасов Николай Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1819

Дочь: Евгения Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1823

Сын: Некрасов Николай Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1825

Сын: Некрасов Иван Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1825

Сын: Некрасов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1828

Сын: Некрасов Василий Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1831

Сын: Некрасов Петр Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.09.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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