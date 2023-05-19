Некрасова (Посохина) Наталья Никитина
Место рождения
Дата рождения26.08.1787
Дата смерти08.09.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1787
Бракосочетание
25.01.1804
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1813
Дочь: Посохина Хиония Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1815
Дочь: Праскева Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1816
Сын: Некрасов Николай Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1819
Дочь: Евгения Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1823
Сын: Некрасов Николай Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1825
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1825
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1828
Сын: Некрасов Василий Васильев
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1831
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1865
Причина смерти: водянкою