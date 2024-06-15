Посохина (Некрасова) Хиония Васильева 18.04.1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина (Некрасова) Хиония Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.04.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1813

Отец: Некрасов Василий Иванович

Мать: Некрасова (Посохина) Наталья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Посохин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.03.1834

Сын: Посохин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1835

Дочь: (Посохина) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Посохина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Посохин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1843

Сын: Посохин Василий Иванович

Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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