Посохина (Некрасова) Хиония Васильева
Место рождения
Дата рождения18.04.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1813
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1833
Рождение ребёнка
15.03.1834
Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.03.1835
Дочь: (Посохина) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Посохина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.04.1843
Отец ребёнка: Посохин Иван Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно