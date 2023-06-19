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Посохин Никита Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

06.07.1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Посохин Алексей Мартынов

Мать: Посохина Авдотья Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1787

Дочь: Некрасова Наталья Никитина

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1789

Сын: Посохин Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1792

Сын: Посохин Евсей Никитич

Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Степанида Корнилина

Смерть
06.07.1794
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область