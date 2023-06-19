Посохин Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти06.07.1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Посохин Алексей Мартынов
Мать: Посохина Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
26.08.1787
Дочь: Некрасова Наталья Никитина
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина
Рождение ребёнка
11.02.1789
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина
Рождение ребёнка
22.06.1792
Мать ребёнка: Некрасова Степанида Корнилина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1794