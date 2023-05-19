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Посохин Евсей Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.06.1792

Дата смерти

23.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1792

Отец: Посохин Никита Алексеевич

Мать: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1813

Жена: Посохина Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
07.11.1813

Дочь: Катерина Евсеевна

Мать ребёнка: Посохина Прасковья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Евсеевна

Мать ребёнка: Посохина Прасковья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.03.1835
Причина смерти: горячкою
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