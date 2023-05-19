Посохин Евсей Никитич
Место рождения
Дата рождения22.06.1792
Дата смерти23.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1792
Бракосочетание
20.01.1813
Рождение ребёнка
07.11.1813
Дочь: Катерина Евсеевна
Мать ребёнка: Посохина Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Евсеевна
Мать ребёнка: Посохина Прасковья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.03.1835
Причина смерти: горячкою