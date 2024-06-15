Посохина Авдотья Ильина 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посохина Авдотья Ильина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Алексей Мартынов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ивашева (Посохина) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1760

Сын: Посохин Евсевий Алексеев

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Посохин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Посохина) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Посохин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Посохин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Посохина) Праскева Алексеевна

Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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