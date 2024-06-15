Посохина Авдотья Ильина
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ивашева (Посохина) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
22.06.1760
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Посохин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Посохина) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Посохин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Посохина) Праскева Алексеевна
Отец ребёнка: Посохин Алексей Мартынов
Смерть
Неизвестно