Ивашева (Посохина) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Посохин Алексей Мартынов
Мать: Посохина Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Рождение ребёнка
09.01.1787
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1789
Дочь: Некрасова Анна Иосифова
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно