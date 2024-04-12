Ивашева (Посохина) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашева (Посохина) Ульяна Алексеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Посохин Алексей Мартынов

Мать: Посохина Авдотья Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ивашев Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1787

Сын: Ивашев Филип Иосифович

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1789

Дочь: Некрасова Анна Иосифова

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ивашев Петр Иосифович

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ивашев Гаврила Иосифович

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ивашев Косьма Иосифович

Отец ребёнка: Ивашев Иосиф Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашев Иосиф Максимов

Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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