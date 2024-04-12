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Ивашев Иосиф Максимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

07.12.1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ивашев Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1787

Сын: Ивашев Филип Иосифович

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1789

Дочь: Некрасова Анна Иосифова

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ивашев Петр Иосифович

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ивашев Гаврила Иосифович

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ивашев Косьма Иосифович

Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивашева Ульяна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.12.1797
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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