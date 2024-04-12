Ивашев Иосиф Максимов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти07.12.1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1787
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1789
Дочь: Некрасова Анна Иосифова
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Ивашева Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1797