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Посохин Дмитрий Никитич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.02.1789

Дата смерти

17.01.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1789

Отец: Посохин Никита Алексеевич

Мать: Некрасова Степанида Корнилина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Посохин Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Посохина Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1819

Дочь: Некрасова Марья Дмитриева

Мать ребёнка: Посохина Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1826