Посохин Дмитрий Никитич
Место рождения
Дата рождения11.02.1789
Дата смерти17.01.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1789
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Посохина Анна Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1819
Дочь: Некрасова Марья Дмитриева
Мать ребёнка: Посохина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посохина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1826