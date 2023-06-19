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Некрасов Иван Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1825

Отец: Некрасов Василий Иванович

Мать: Некрасова Наталья Никитина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1853

Жена: Некрасова Анна Арсеньева

Рождение ребёнка
05.02.1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1856

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1860

Сын: Некрасов Нил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1862

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно