Некрасов Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения15.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1825
Бракосочетание
15.02.1853
Жена: Некрасова Анна Арсеньева
Рождение ребёнка
05.02.1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева
Рождение ребёнка
24.02.1856
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева
Рождение ребёнка
19.10.1857
Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева
Рождение ребёнка
24.05.1860
Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева
Рождение ребёнка
11.07.1862
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Арсеньева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно