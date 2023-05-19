Некрасова (Некрасова) Анна Арсеньева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
15.02.1853
Рождение ребёнка
05.02.1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1856
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
19.10.1857
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
24.05.1860
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1862
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно