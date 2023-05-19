Некрасова (Некрасова) Анна Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Арсеньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Некрасов Арсений Дмитриевич

Мать: Некрасова Екатерина Васильева

Бракосочетание
15.02.1853

Муж: Некрасов Иван Васильев

Рождение ребёнка
05.02.1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1856

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1860

Сын: Некрасов Нил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1862

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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