Щучкин Михайло Екимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смерти14.12.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.
Отец: Щучкин Еким Михайлович
Бракосочетание
Между 1794 и 1795 ст.
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
14.04.1812 ст.
Сын: Щучкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.
Сын: Щучкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1815 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна
Смерть
14.12.1840 ст.