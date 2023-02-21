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Щучкин Михайло Екимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

14.12.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: Щучкин Еким Михайлович

Мать: Щучкина Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Между 1794 и 1795 ст.

Жена: Щучкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
14.04.1812 ст.

Сын: Щучкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.

Сын: Щучкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1815 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Щучкина Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.12.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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