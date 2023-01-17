Щучкина Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина Федосья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Щучкин Михайло Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щучкин Иван Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Щучкин Петр Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Щучкин Павел Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Дочь: Настасья Екимовна

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1784 ст.

Дочь: Александра Екимовна

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1789 ст.

Сын: Щучкин Виктор Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1791 ст.

Сын: Щучкин Димитрий Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1793 ст.

Дочь: Анна Екимовна

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1795 ст.

Дочь: Марья Екимовна

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Щучкин Матвей Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1800 ст.

Сын: Щучкин Алексей Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1801 ст.

Сын: Щучкин Иван Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1805 ст.

Сын: Щучкин Димитрий Екимович

Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Еким Михайлович

Смерть
Неизвестно
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