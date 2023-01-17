Щучкина Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Щучкин Иван Екимович
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Щучкин Петр Екимович
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.
Дочь: Настасья Екимовна
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1784 ст.
Дочь: Александра Екимовна
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1789 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1791 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1793 ст.
Дочь: Анна Екимовна
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1795 ст.
Дочь: Марья Екимовна
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1800 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1801 ст.
Сын: Щучкин Иван Екимович
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1805 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Еким Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно