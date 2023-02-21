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Щучкин Еким Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

18.11.1806 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: Щучкин Михайло Иванович

Мать: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Щучкин Михайло Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щучкин Иван Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Щучкин Петр Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Щучкин Павел Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1783 ст.

Дочь: Настасья Екимовна

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1784 ст.

Дочь: Александра Екимовна

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1789 ст.

Сын: Щучкин Виктор Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1791 ст.

Сын: Щучкин Димитрий Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1793 ст.

Дочь: Анна Екимовна

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1795 ст.

Дочь: Марья Екимовна

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Щучкин Матвей Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.02.1800 ст.

Сын: Щучкин Алексей Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1801 ст.

Сын: Щучкин Иван Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1805 ст.

Сын: Щучкин Димитрий Екимович

Мать ребёнка: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина Федосья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец, купец
Смерть
18.11.1806 ст.
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