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Щучкина Александра Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1776 и 1782 ст.

Дата смерти

13.07.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1794 и 1795 ст.

Муж: Щучкин Михайло Екимович

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: (Щучкина) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович

Рождение ребёнка
14.04.1812 ст.

Сын: Щучкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.

Сын: Щучкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1815 ст.

Дочь: (Щучкина) Марья Михайловна

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Дочь: (Щучкина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
13.07.1829 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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