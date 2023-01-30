Щучкина Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1776 и 1782 ст.
Дата смерти13.07.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1794 и 1795 ст.
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: (Щучкина) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович
Рождение ребёнка
14.04.1812 ст.
Сын: Щучкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович
Рождение ребёнка
03.08.1813 ст.
Сын: Щучкин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1815 ст.
Дочь: (Щучкина) Марья Михайловна
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Дочь: (Щучкина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Щучкин Михайло Екимович
Смерть
13.07.1829 ст.