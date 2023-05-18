Васильева Евдокия
Место рождения
Дата рождения01.08.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1859 ст.
Отец: Игнатьев Василий
Мать: Спиридонова Агафья
Бракосочетание
27.04.1879 ст.
Муж: Иванов Тихан
Владимирец, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1896
Сын: Тиханов Евфимий
Отец ребёнка: Иванов Тихан
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Тиханов Феодор
Отец ребёнка: Иванов Тихан
Смерть
Неизвестно