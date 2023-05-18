Васильева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евдокия

Место рождения

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.08.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1859 ст.

Отец: Игнатьев Василий

Мать: Спиридонова Агафья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
27.04.1879 ст.

Муж: Иванов Тихан

Владимирец, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Сын: Тиханов Евфимий

Отец ребёнка: Иванов Тихан

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Тиханов Феодор

Отец ребёнка: Иванов Тихан

Смерть
Неизвестно
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