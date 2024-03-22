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Игнатьев Василий

Место рождения

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

22.01.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1833 ст.

Отец: Иванов Игнатий

Мать: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Около 1853 ст.

Жена: Спиридонова Агафья

Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.

Сын: Васильев Иоанн

Мать ребёнка: Спиридонова Агафья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1858 ст.

Дочь: Васильева Елена

Мать ребёнка: Спиридонова Агафья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1859 ст.

Дочь: Васильева Евдокия

Мать ребёнка: Спиридонова Агафья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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