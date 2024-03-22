Игнатьев Василий
Место рождения
Дата рождения22.01.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
22.01.1833 ст.
Отец: Иванов Игнатий
Мать: Феодорова Иулиания
Бракосочетание
Около 1853 ст.
Жена: Спиридонова Агафья
Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.
Сын: Васильев Иоанн
Мать ребёнка: Спиридонова Агафья
Рождение ребёнка
14.05.1858 ст.
Дочь: Васильева Елена
Мать ребёнка: Спиридонова Агафья
Рождение ребёнка
01.08.1859 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Мать ребёнка: Спиридонова Агафья
Смерть
Неизвестно