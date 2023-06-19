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Иванов Игнатий

Место рождения

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

20.12.1803 ст.

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1803 ст.

Отец: Митрофанов Иван

Мать: Иванова Параскева

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
30.04.1822 ст.

Жена: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1825 ст.

Сын: Игнатьев Михаил

Мать ребёнка: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1829 ст.

Дочь: Игнатьева Гликерия

Мать ребёнка: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1831 ст.

Сын: Игнатьев Андрей

Мать ребёнка: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.

Сын: Игнатьев Василий

Мать ребёнка: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1837 ст.

Сын: Игнатьев Георгий

Мать ребёнка: Феодорова Иулиания

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Около 1850