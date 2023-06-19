Иванов Игнатий
Место рождения
Дата рождения20.12.1803 ст.
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1803 ст.
Отец: Митрофанов Иван
Мать: Иванова Параскева
Бракосочетание
30.04.1822 ст.
Жена: Феодорова Иулиания
Рождение ребёнка
03.11.1825 ст.
Сын: Игнатьев Михаил
Мать ребёнка: Феодорова Иулиания
Рождение ребёнка
12.05.1829 ст.
Дочь: Игнатьева Гликерия
Мать ребёнка: Феодорова Иулиания
Рождение ребёнка
26.11.1831 ст.
Сын: Игнатьев Андрей
Мать ребёнка: Феодорова Иулиания
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.
Сын: Игнатьев Василий
Мать ребёнка: Феодорова Иулиания
Рождение ребёнка
19.04.1837 ст.
Сын: Игнатьев Георгий
Мать ребёнка: Феодорова Иулиания
Смерть
Около 1850