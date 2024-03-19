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Иванова Параскева

Место рождения

Толстопятово, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

18.08.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Иван (отец Параскевы, 1-ой жены Ивана Митрофанова)

Мать: не указана

Толстопятово, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
16.01.1799 ст.

Муж: Митрофанов Иван

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1801 ст.

Сын: Иванов Семион

Отец ребёнка: Митрофанов Иван

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1803 ст.

Сын: Иванов Игнатий

Отец ребёнка: Митрофанов Иван

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
18.08.1815 ст.
Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
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