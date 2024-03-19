Иванова Параскева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти18.08.1815 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Иван (отец Параскевы, 1-ой жены Ивана Митрофанова)
Бракосочетание
16.01.1799 ст.
Муж: Митрофанов Иван
Рождение ребёнка
16.01.1801 ст.
Сын: Иванов Семион
Отец ребёнка: Митрофанов Иван
Рождение ребёнка
20.12.1803 ст.
Сын: Иванов Игнатий
Отец ребёнка: Митрофанов Иван
Смерть
18.08.1815 ст.