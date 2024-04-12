Феодорова Иулиания
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1822 ст.
Муж: Иванов Игнатий
Брачующимся указано по 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Игнатьев Михаил
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Рождение ребёнка
12.05.1829 ст.
Дочь: Игнатьева Гликерия
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Рождение ребёнка
26.11.1831 ст.
Сын: Игнатьев Андрей
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.
Сын: Игнатьев Василий
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Рождение ребёнка
19.04.1837 ст.
Сын: Игнатьев Георгий
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Игнатьев Григорий
Отец ребёнка: Иванов Игнатий
Смерть
Неизвестно