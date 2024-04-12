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Феодорова Иулиания

Место рождения

Юхново, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Феодор

Мать: не указана

Юхново, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
30.04.1822 ст.

Муж: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Брачующимся указано по 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Игнатьев Михаил

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1829 ст.

Дочь: Игнатьева Гликерия

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1831 ст.

Сын: Игнатьев Андрей

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.

Сын: Игнатьев Василий

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1837 ст.

Сын: Игнатьев Георгий

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Игнатьев Григорий

Отец ребёнка: Иванов Игнатий

Смерть
Неизвестно
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