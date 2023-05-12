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Спиридонова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.

Сын: Васильев Иоанн

Отец ребёнка: Игнатьев Василий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1858 ст.

Дочь: Васильева Елена

Отец ребёнка: Игнатьев Василий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1859 ст.

Дочь: Васильева Евдокия

Отец ребёнка: Игнатьев Василий

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно