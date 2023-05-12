Спиридонова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.
Сын: Васильев Иоанн
Отец ребёнка: Игнатьев Василий
Рождение ребёнка
14.05.1858 ст.
Дочь: Васильева Елена
Отец ребёнка: Игнатьев Василий
Рождение ребёнка
01.08.1859 ст.
Дочь: Васильева Евдокия
Отец ребёнка: Игнатьев Василий
Смерть
Неизвестно