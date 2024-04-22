Тиханов Иван Тиханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханов Иван Тиханович

Тиханов Иван Тиханович

Место рождения

Долганы, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Иванов Тихан

Мать: Васильева Евдокия

Долганы, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.

Дочь: Иванова Фаина

Мать ребёнка: Петрова Анна

Долганы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Петрова Анна

Долганы, Порховский муниципальный район, Псковская область
Арест
15.03.1933
Тиханов Иван Тиханович, 1890 г. р., уроженец д. Долганы Славковского р-на, русский, малограмотный, крестьянин-единоличник, арестован 15 марта 1933 г., осужден "тройкой" ПП ОГПУ в ЛВО 3 апреля 1933 г. ... Показать все
Военная награда
19.11.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Завод №371 Серия и номер удостоверения: АБ-27090 Номер решения о награждении: №103 п. 2 Дата решения о награждении: 19.11.1943 Место вручения: Ленинград Домашний адрес: Саблинская ул.3 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close