Тиханов Иван Тиханович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Иванов Тихан
Мать: Васильева Евдокия
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.
Дочь: Иванова Фаина
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
05.10.1918
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Петрова Анна
Арест
15.03.1933
Тиханов Иван Тиханович, 1890 г. р., уроженец д. Долганы Славковского р-на, русский, малограмотный, крестьянин-единоличник, арестован 15 марта 1933 г., осужден "тройкой" ПП ОГПУ в ЛВО 3 апреля 1933 г. ... Показать все
Военная награда
19.11.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Завод №371 Серия и номер удостоверения: АБ-27090 Номер решения о награждении: №103 п. 2 Дата решения о награждении: 19.11.1943 Место вручения: Ленинград Домашний адрес: Саблинская ул.3 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна
Смерть
Неизвестно