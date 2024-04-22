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Лось Евдоким Кондратьевич

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

24.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лось Кондратий Фёдорович

Мать: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Дочь: Лось Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.

Сын: Лось Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.

Дочь: Лось Агриппина Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Сын: Лось Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1889 ст.

Дочь: Лось Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.

Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.

Дочь: Лось Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Феодосия Калинниковна

Смерть
24.01.1914 ст.
Покровское, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
25.01.1914 ст.
Покровское, Чернігівська область
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