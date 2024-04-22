Лось Евдоким Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти24.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лось Кондратий Фёдорович
Мать: Лось Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Дочь: Лось Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.
Дочь: Лось Агриппина Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
02.03.1889 ст.
Дочь: Лось Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.
Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.
Дочь: Лось Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Лось Феодосия Калинниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1914 ст.
От чахотки
Похороны
25.01.1914 ст.