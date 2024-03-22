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Лось Кондратий Фёдорович

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лось Фёдор

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лось Лукьян Кондратьевич

Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лось Фотий Кондратьевич

Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лось Домникия Кондратьевна

Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Балюра Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лось Евдоким Кондратьевич

Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Агафья Якимовна

Смерть
После 1858
Мена, Чернігівська область
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