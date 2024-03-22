Лось Кондратий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лось Фёдор
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лось Домникия Кондратьевна
Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Балюра Параскева Кондратьевна
Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лось Евдоким Кондратьевич
Мать ребёнка: Лось Агафья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Агафья Якимовна
Смерть
После 1858