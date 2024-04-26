Лось (Якименко) Агафья Якимовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Якименко Яким Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
?.01.1844 ст.
Дочь: Лось Домникия Кондратьевна
Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Балюра (Лось) Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лось Евдоким Кондратьевич
Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович
Смерть
После 1858