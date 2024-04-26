Лось (Якименко) Агафья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось (Якименко) Агафья Якимовна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Якименко Яким Иванович

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лось Кондратий Фёдорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лось Лукьян Кондратьевич

Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лось Фотий Кондратьевич

Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.01.1844 ст.

Дочь: Лось Домникия Кондратьевна

Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Балюра (Лось) Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лось Евдоким Кондратьевич

Отец ребёнка: Лось Кондратий Фёдорович

Мена, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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